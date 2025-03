Cattolica in fiore avrà il volto di una donna

Il volto di una donna per Cattolica in fiore. Sta per tornare la mostra-mercato in programma dal 30 aprile al 4 maggio, e lo fa con la presentazione del nuovo manifesto pensato per questa 53esima edizione. A confrontarsi sull’immagine della manifestazione sono stati quest’anno i ragazzi e le ragazze del liceo artistico Volta Fellini coinvolti dall’amministrazione comunale. Hanno partecipato una trentina di studenti. Dopo una prima selezione, sono stati individuati dieci finalisti. Tra questi la sindaca Franca Foronchi, l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci e la dirigente Claudia Rufer hanno scelto l’opera vincitrice.

Una donna sarà il volto della 53esima edizione di Cattolica in fiore. Adornata con fiori tra i capelli e nel vestito, e con una Cubia come orecchino, l’immagine pensata dallo studente vincitore rappresenta un omaggio ai celebri ritratti di Frida Kahlo, arricchito da dettagli evocativi. L’autore dell’opera è il giovane Pierfranco Manfredi della 4F, vincitore del concorso. Sul podio sono arrivati anche Astrid De Jager della 4C, al secondo posto, e al terzo si è classificata Giulia Villa della 4F. "Cattolica in fiore è una manifestazione che racconta l’anima della nostra città – dicono la sindaca e l’assessora –, un appuntamento che ogni anno porta colore, profumi e bellezza nelle nostre strade. Coinvolgere le ragazze e i ragazzi del liceo artistico Volta-Fellini nella creazione del manifesto è una scelta che valorizza il talento dei nostri giovani e rafforza il legame tra la tradizione e il futuro. Complimenti a Pierfranco Manfredi e a tutti gli studenti che hanno partecipato con passione e creatività: le loro opere sono state straordinarie e hanno reso la scelta davvero difficile". Gli altri sette finalisti, classificati quarti a pari merito, sono: Gabriele Arfelli (4F), Sofia Forcellini (4C), Irene Martorana (4F), Noah Toraldo (4C), Tommaso Giagnolini (4C), Lisa Raboni (4F) e Chiara Faci (4C).