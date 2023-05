Cattolica in Fiore infrange i record "Successo per standisti e visitatori"

Migliaia di persone all’edizione 2023 di ’Cattolica in fiore’, lungo il percorso che da Piazza Roosevelt si snodava sino Piazza Primo Maggio, passando per Piazza Mercato, le vie Marx e Mancini, Piazza Nettuno, la vie Risorgimento, Bovio e Curiel. "L’ultimo atto che ha chiuso ufficialmente l’evento è stato quello della consegna delle targhe – conferma l’amministrazione comunale – assegnate dall’amministrazione comunale alle attività locali che hanno partecipato al concorso per la più bella vetrina ed il miglior menù fiorito. I riconoscimenti sono andati, rispettivamente, a ’Ferretti - il Giardino di Venere’ di via Salvador Allende per l’allestimento della vetrina ed al ’Beach Bar Anna’ (Zona 99, via Facchini) che tra le proposte ha inserito la speciale pizza ’Bocca di rosa’ con composta ai petali di rosa di Ca’ Santino, pinoli, mozzarella di bufala, radicchio, tonno affumicato.

Ma tantissime sono state le proposte, tutte meritevoli di nota, delle attività cittadine che si sono messe in gioco rendendo difficile il compito ai giurati di Palazzo Mancini. Splendidi gli oltre 90 allestimenti tra i quali, RivieraBanca, con il Presidente Fausto Caldari, ha premiato i migliori. A spuntarla è stato il ’Vivaio Piante Chiti Daniele’ (mille euro di premio), proveniente da Pistoia, per la qualità e varietà di rose profumate e per l’allestimento scenografico in Piazza Mercato impreziosito da archi fioriti; il secondo posto (500 euro) è stato conquistato dall’Azienda agricola ’The Bears’, di Correzzola (Padova), per l’ampia proposta floreale e l’originalità dei papaveri dalle varie colorazioni, la terza piazza (300 euro) è andata a ’Paradiso Carnivoro’, da Milano, per la prima volta presenti alla mostra mercato cattolichina con la particolarità di un ricco stand di piante carnivore.

Luca Pizzagalli