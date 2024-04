Cattolica in fiore premia i tre migliori vivaisti

Piante e fiori hanno incoronato la Regina. Se la primavera meteorologica tarda ad arrivare quella per gli appassionati florovivaisti è iniziata ieri mattina con il taglio del nastro della 52esima edizione di Cattolica in fiore. In tantissimi hanno affollato il centro storico, da piazza Roosevelt a piazza Primo Maggio, che per l’occasione si sono trasformate in un giardino a cielo aperto. Sempre ieri mattina si sono svolte le attesissime premiazioni del concorso per gli espositori più innovativi. Questi sono stati selezionati dalla giuria. I riconoscimenti sono stati messi a disposizione da RivieraBanca e consegnati dal presidente Fausto Caldari.

I vincitori. Il Vivaio Fratelli Pesaresi di Rimini si è posizionato al primo posto con un premio da mille euro per la grande varietà di piante aromatiche, 200 tipi, di cui una proveniente dal Sud America e anche per una particolarissima pianta di incenso da collezione. Secondo posto, e relativo premio da 500 euro, è stato assegnato al vivaista Evergreen Torcoletti di Pesaro che ha conquistato la giuria per la sua varietà di rose e per la sua bellissima orchidea color blu-viola come il glicine. Il terzo premio, ovvero 300 euro, è andato al vivaio Ghiselli di Rimini per il suo stand punteggiato di piante di fragole pensili e per le geniali soluzioni proposte per arredare di verde e fiori le case, anche quelle più piccole e con poco spazio.

Quella di Cattolica in Fiore è stata anche l’occasione per festeggiare i 45 anni di gemellaggio con la città francese di Faches-Thumesnil. La delegazione è arrivata venerdì sera guidata dal sindaco Patrick Proisy che questa mattina ha incontrato la collega Franca Foronchi. Da Oltralpe sono arrivati anche il consigliere comunale Bernard Dewasch e Serge Rose, presidente del ’comité de jumelages’.

Spazio per agli amanti dell’arte perchè in questi giorni ad arricchire Cattolica in fiore ci sono due mostre sempre a tema floreale. ’Fioriscono i ricordi fra le onde’ è il titolo dell’esposizione, inaugurata venerdì, al Luxor Cattolica Beach Hotel, che ospita le opere di Vera Vizzi (visitabili fino al 22 settembre) e ’I colori delle emozioni 2’. Questa vede protagonisti i quadri dell’artista cattolichino Pierluigi Livi, allestita a palazzo del turismo e visitabile fino al 5 maggio (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

Ieri a inaugurare lo storico evento dedicato al mondo dei florovivaisti è stata la sindaca Franca Foronchi insieme con l’assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi, le autorità civili, militari e religiose; tra cui il questore di Rimini Olimpia Abbate, la comandante di fregata Giorgia Capozzello, il comandante dei carabinieri Vincenzo Sirico, il comandante della Capitaneria di Porto Maurizio Spanò, il comandante della Finanza Indino, il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari. Cattolica in fiore continua fino al primo maggio con altre sorprese e incantevoli passeggiate nella Regina fiorita.