Cattolica in fiore, ‘sbocciano’ negozi e ristoranti

Torna ‘Cattolica in Fiore’, che dal 27 aprile al 1° maggio occuperà le strade e le piazze della città con decine di stand ed esposizioni florovivaistiche. Per l’occasione l’amministrazione comunale invita le attività commerciali con sede nel territorio del Comune di Cattolica (negozi, attività artigianali e di servizio, bar e ristoranti) a partecipare al progetto ‘Cattolica in Fiore 52’. Il concorso consiste nell’allestimento, già a partire dal prossimo 25 aprile e per tutta la durata della manifestazione di Cattolica in Fiore, della vetrina della propria attività con composizioni di fiori o allestimenti di vario genere a tema floreale. Nel caso di bar e ristoranti, nell’inserimento nel menù, per i giorni dell’evento, di una specialità creata ad hoc a tema floreale. La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita. "Tutti i progetti verranno veicolati al pubblico – spiega l’amministrazione comunale – mediante una comunicazione dedicata attraverso i canali social / promozionali del Comune di Cattolica. Si invitano inoltre le singole attività a condividere il materiale medesimo, seguito dagli hashtag #CattolicaInFiore52 #Cattolica #Cattolicawelcome". Chi è interessato a partecipare dovrà comunicarlo tramite la compilazione di un modulo da consegnare all’ufficio manifestazioni del Comune al Palazzo del turismo di via Mancini 24, o per email all’indirizzo iat@cattolica.net entro e non oltre il mercoledì 24 aprile 2024.