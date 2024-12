La tragedia alla vigilia del Capodanno a Cattolica: incidente, motociclista morto sul colpo

Rimini, 30 dicembre 2024 – Ha perso la vita in un tremendo schianto frontale alla vigilia del Capodanno. La vittima, P.F., 59 anni, residente a Cattolica, era alla guida di una Harley Davidson che oggi attorno alle 17.40 si è scontrata con un Fiat Ducato in via Emilia-Romagna, non lontano dal "ponte della Conca" nella zona di Torconca.

L'impatto è stato violentissimo e il motociclista, stando a quanto emerso, sarebbe morto praticamente sul colpo dopo l'urto terribile avvenuto all'interno della corsia percorsa in quel momento dalla Harley.

Il furgone, intestato ad una ditta, era condotto da un trasportatore di 22 anni, residente a Tavullia.

Il giovane è stato trovato in stato di choc dai soccorritori. Anche lui ha riportato delle lesioni di lieve entità.

E' stato sottoposto al test dell'etilometro e a quello degli stupefacenti, come da prassi, e nei suoi confronti si procederà per il reato di omicidio stradale. Del fatto è stato informato il magistrato di turno che ora dovrà valutare se disporre o meno l'autopsia sul corpo del motociclista.

I rilievi in zona Torconca, sul posto la polizia locale (foto Migliorini)

L'esatta dinamica dell'incidente al momento è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Cattolica, intervenuti sul posto con diverse pattuglie per svolgere i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, ancora provvisoria, il Ducato stava procedendo in via Emilia-Romagna, con senso di marcia Rimini-Pesaro.

Arrivato all'altezza della ditta Fratelli Anelli, il conducente avrebbe effettuato una svolta a sinistra per immettersi nell'area privata che costeggia la strada. In quel momento, dalla direzione opposta, è sopraggiunto il 59enne cattolichino in sella alla Harley Davidson. Né lui né il 22enne sono riusciti ad evitare il tremendo scontro.

La moto si è schiantata contro la parte anteriore destra del furgone perdendo molti pezzi e facendo carambolare sull'asfalto il centauro.

Quest'ultimo ha riportato traumi e ferite gravissime. Sul posto si è precipitata a sirene spiegate l'ambulanza. Il personale sanitario ha provato in ogni modo possibile a rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il decesso, dopo il violentissimo impatto, è sopraggiunto quasi all'istante.