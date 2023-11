Cattolica la prende con filosofia

Torna la rassegna Che cosa fanno oggi i filosofi? La filosofia in dialogo, fino a febbraio 2024, nella sala conferenze del centro culturale polivalente in piazza della Repubblica 31 a Cattolica. La nuova edizione è a cura di Claudio Paolucci, professore ordinario di semiotica e filosofia del linguaggio all’Università di Bologna, già allievo di Eco. "Il nuovo format introduce diversi linguaggi comunicativi – conferma l’amministrazione comunale cattolichina – affiancando i personaggi accademici a persone che ‘fanno altro’, facendoli dialogare con artisti, musicisti, chef, registi, su temi che sono al centro del dibattito contemporaneo". Si parte domenica alle 17 parlando di comico e umorismo insieme a Stefano Bartezzaghi (Iulm, Milano) e Claudio Paolucci (Università di Bologna). Il secondo appuntamento, venerdì 24 novembre, sarà con Edoardo Albinati (scrittore e sceneggiatore, premio Strega 2016) e Rocco Ronchi (Università dell’Aquila) in dialogo su ‘Vere menzogne. Letteratura e Filosofia’. Corpo, voce, arte i temi del terzo incontro, venerdì 12 gennaio 2024 con Ljuba Bergamelli (soprano) e Rossella Fabbrichesi (Università Statale di Milano). Venerdì 26 gennaio Federica Giardini (Università di Roma Tre) e Luca Lambertini (Università di Bologna) rifletteranno su antropocene e cambiamento climatico. La rassegna si concluderà venerdì 9 febbraio con un ospite d’eccezione, Massimo Bottura (osteria Francescana, Tortellante Aps, nella foto), e Nicola Perullo (Università di Scienze gastronomiche, Pollenzo) in dialogo su cibo e cultura.