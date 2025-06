Cattolica, la sindaca va a canestro. Inaugurato il playground

I primi tiri e il primo canestro sono stati della sindaca Franca Foronchi, poi palla all’assessora regionale allo sport Roberta Frisoni e infine invasione di campo dei talenti della Dragons, la squadra di pallacanestro della città. Il primo campo da basket pubblico e all’aperto di Cattolica ha aperto ufficialmente i cancelli ieri con un’inaugurazione che si è trasformata in un momento di festa. "Abbiamo realizzato un sogno per Cattolica – ha esordito la prima cittadina -. È un playground stupendo, con i colori della città. Sarà un luogo aperto a tutti e tutte, non solo per praticare questo sport bellissimo ma anche per incontrarsi, socializzare, conoscersi. Questo campo ha già nelle sue origini obiettivi e valori che vanno oltre lo sport perché rientra nell’ambito di un progetto regionale contro la devianza giovanile e urbana".

Il ringraziamento della sindaca Foronchi è andato "all’assessora Claudia Gabellini che ha ottenuto i fondi che ci hanno permesso, insieme alle risorse comunali, di realizzare questa opera. Grazie quindi anche alla Regione e all’assessora Roberta Frisoni e all’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni che, da allenatore di basket, ha sempre sognato di dare vita a un playground che a Cattolica mancava e oggi lo ha concretizzato". "Questo campo – interviene ha aggiunto l’assessore Gabellini - è un tassello prezioso sul fronte della sicurezza urbana perché crediamo che la sicurezza urbana passi attraverso la coesione sociale, con attività, luoghi e opere, come questo campo, che oltre a rivitalizzare aree urbane, creano opportunità e propugnano stili di vita sani e positivi per tutti. Un modello piano di governance di una città, come quello che stiamo cercando di attuare, è fatto di tanti tasselli, è una sicurezza integrata di cui fa parte, oltre al playground, anche l’educativa di strada, il decoro e gli street tutor".