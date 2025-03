Cattolica, lavori al teatro della Regina: completato il cappotto dell’edificio

Sono stati ultimati i lavori di installazione del cappotto esterno del Teatro della Regina. In settimana al via gli interventi di rasatura e finitura e, a seguire, si comincerà la tinteggiatura dell’edificio. "Proseguono spediti i lavori al nostro teatro – spiega la sindaca Franca Foronchi –. Lavori importanti che sono stati pianificati e vengono eseguiti senza che interferiscano con l’intensa programmazione del nostro cartellone. L’approvazione del progetto esecutivo sul teatro è stata la prima delibera del 2025. Per noi la cultura e l’investimento nei contenitori della cultura sono tra le priorità del nostro mandato".

Entro qualche giorno arriveranno le nuove pompe di calore caldo-freddo e l’impianto fotovoltaico. Le vecchie caldaie a gas saranno così sostituite da un sistema alimentato da energia elettrica. "Una volta messi a posto tutti i tasselli, l’efficientamento energetico sarà completo – riprende la prima cittadina –. Stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissato. Consegneremo presto alla città un teatro più moderno, meglio riscaldato e climatizzato, più accogliente. E il tutto nel rispetto dei fondamentali principi di sostenibilità ambientale ed economica. Il rifacimento degli impianti ci consentirà inoltre di risparmiare sensibilmente sui consumi energetici".

Il costo complessivo del piano di riqualificazione è di oltre 850mila euro, di cui 400mila euro di fondi europei Next generation Eu, 216.258 euro provenienti dalle casse comunali e 227mila euro da fondi Gse (Gestore servizi energetici) che verranno incamerati direttamente dalla ditta appaltatrice in qualità di Esco.