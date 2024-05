Cattolica, l’equipaggio di Telea vince la regata Pesaro-Pola

Festa grande al Circolo Nautico di Cattolica durante lo scorso fine settimana per celebrare la vittoria dell’imbarcazione ’Telea’ dello skipper Paolo Terenzi, in occasione della 38esima edizione della regata internazionale Pesaro-Pola: ’Sulla rotta dei Trabaccoli’. È stato un successo straordinario per l’imbarcazione portacolori del Circolo Nautico, che ha tagliato il traguardo alle ore 4 9 minuti e 40 secondi del mattino del 3 maggio scorso, regalando a tutto l’equipaggio un successo a sorpresa.

Un trionfo impreziosito anche da altri importanti traguardi: ’Telea’ si è infatti distinta come prima alla boa di disimpegno, prima assoluto nella Coppa Challenger storica; prima assoluta nella Coppa Challenger categoria crociera; prima di categoria Vc; seconda assoluta nella regata ‘Brioni’ e primi in categoria Vc.

Insomma è stata una vittoria netta. L’equipaggio dell’imbarcazione è composto interamente da associati al Circolo Nautico di Cattolica ed è stato festeggiato dai soci in grande stile con una cena, tanti brindisi e la donazione di un crest (gagliardetto) commemorativo. Questa è stata una importante vittoria per il Circolo cattolichino che si appresta a vivere un’altra importante stagione estiva, ricca di corsi, sport e ovviamente tanto mare.

Una realtà sportiva e sociale, questa, che è in crescita per la città di Cattolica con tante belle iniziative e in piena sinergia con il territorio e le sue associazioni.

lu.pi.