Cattolica, l’opposizione contro l’Irpef comunale: "Si aiutino i cittadini"

Scendono in campo sul tema dell’addizionale Irpef le opposizioni comunali a Cattolica. Chiedono di eliminarla per sostenere le famiglie, i lavoratori dipendenti e i pensionati. "L’Irpef è rimasta invariata a Cattolica – dice il consigliere comunale della Lega Marco Cecchini – ma invece dovrebbe essere tolta, perché già da anni non paghiamo più gli accantonamenti che ammontavano a circa 500mila euro, dovuti in precedenza alla causa degli Swap (scambi finanziari). E dunque non dovendo più accantonare questi fondi, sarebbe più opportuno utilizzare la somma per dare un po’ più di respiro ai pensionati e agli operai, non facendogli pagare l’addizionale Irpef comunale". Sulla stessa linea Pierangelo Del Corso del direttivo di Alleanza Civica: "Innanzitutto va ricordato come da un lato sia alta l’evasione ed elusione fiscale. Dall’altro, come tutti sanno, gli stipendi medi sono orami piuttosto bassi, a fronte dell’incremento del costo della vita. Come noto, ma è bene ricordarlo, in Italia si paga l’Irpef nazionale, regionale e comunale. La responsabilità della politica è anche quella di trovare soluzioni praticabili che vadano a risolvere le problematiche appena esposte. E per questo la coalizione di centro-destra, ed io stesso quand’ero consigliere comunale, propone da tempo di non applicare l’aliquota di Irpef comunale.". Un tema molto caldo in questi mesi di bilanci e rendiconto di fine 2023 Luca Pizzagalli