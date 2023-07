Tragedia a Cattolica, 17enne muore annegato: travolto da un’onda davanti all’amico

Cattolica, 7 luglio 2023 - La vita di un ragazzo non ancora 18enne spezzata per sempre nelle acque di Cattolica. La tragedia si è consumata mercoledì nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera tra i bagni 42 e 44.

Vittima di annegamento un giovane senegalese di soli 17 anni, arrivato in Italia per trascorrere un breve periodo di vacanza insieme al padre, da tempo residente nel nostro Paese.

I marinai di salvataggio che presidiano la zona hanno dato vita ad un disperato tentativo di salvataggio, ma alla fine per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario accorso sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Stando ad una prima ricostruzione, pare che il 17enne e un amico stessero facendo il bagno non lontano dal frangiflutti.

A un certo punto, girandosi, l’amico non lo ha più visto. Spaventato a morte, e temendo il peggio, è corso subito a dare l’allarme ai marinai di salvataggio. Questi ultimi si sono messi immediatamente a setacciare da cima a fondo il tratto d’acqua nel quale era avvenuta la scomparsa.

Alla fine il 17enne è stato ritrovato con la testa completamente immersa nell’acqua e portato immediatamente a riva, dove il personale ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione seguendo le procedure.

Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha provato in tutti i modi a far ripartire il cuore del giovane senegalese.

L’intervento di rianimazione è andato avanti per diversi minuti, fino a quando purtroppo è apparso in maniera che non c’erano più speranze di salvarlo.

Da quanto emerso, il 17enne e l’amico sarebbero stati travolti da un’onda mentre sguazzavano nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera. Il senegalese sarebbe stato scaraventato contro le rocce del frangiflutti, rimanendo incastrato tra i massi e non riuscendo più a riemergere.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i militari della Guardia costiera di Cattolica. Il ragazzo, stando a quanto riferito dai testimoni, non era in grado di nuotare e non aveva grande dimestichezza con il mare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi degli altri bagnanti, che a quell’ora del pomeriggio affollavano il tratto di arenile della Regina. Grande la commozione tra i marinai di salvataggio della zona, che hanno dato fondo a tutte le loro energie nel disperato tentativo di sottrarre il 17enne alla morte. Purtroppo alla fine non è stato possibile salvarlo.