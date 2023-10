Cattolica, nervi tesi: tifosi contro la società

Una trentina di ultrà giallorossi radunati fuori dallo stadio ‘Calbi’. Striscioni e cori contro la società e i suoi dirigenti. Carabinieri schierati attorno all’impianto sportivo. La prima delle cinque partite casalinghe a porte chiuse – misura decisa dal giudice sportivo per ‘punire’ il Cattolica dopo l’aggressione di sabato scorso negli spogliatoi ai danni di staff e giocatori del Del Duca Grama compiuta dai tifosi cattolichini – si è svolta in un clima di grande tensione, mitigata in parte dal servizio di ordine pubblico affidato ai militari dell’Arma. Contestazione a parte, tutto è comunque filato liscio e non si sono registrati disordini. In campo il Cattolica ha affrontato il Verucchio nella gara di Coppa ‘Minetti’.

Fuori, oltre la recinzione dello stadio, gli ultrà cattolichini hanno fatto sentire la loro voce contro la società, che nelle scorse ore – prima ancora che arrivasse la decisione del giudice sportivo – aveva scelto di chiudere a tempo indeterminato la curva dopo il grave episodio avvenuto al termine del match del campionato di promozione, vinto per 3-2, con un rigore nei minuti di recupero, dal Del Duca Grama. "Saremmo stati in ogni caso presenti all’esterno dello stadio, dopo l’infame chiusura del nostro settore a tempo indeterminato, fatta in fretta e furia dalla società per nascondere le responsabilità e condannare a caso le centinaia di persone che la frequentano" hanno scritto gli ultrà giallorossi in un post su Facebook.

"Che sia per qualche settimana, per un mese oppure a tempo indeterminato... noi ci saremo sempre, dentro o fuori dallo stadio". Per incitare "i ragazzi della squadra che scendono in campo ed onorare la nostra storia ed i nostri colori". No comment dal club giallorosso.

Oltre alle cinque gare da disputare a porte chiuse, il Cattolica è stato condannato anche ad una multa di mille euro. Alla fine della gara col Del Duca, si legge nella ricostruzione del giudice sportivo, i sostenitori giallorossi "scavalcavano i cancelli entrando indebitamente all’interno dello spogliatoio della società ospitata con il volto coperto e muniti di cinture per pantaloni con l’intento di colpire i tesserati avversati". In seguito al raid, dirigenti e giocatori del Del Duca e l’arbitro "informavano tempestivamente le forze dell’ordine che intervenivano prontamente. I tesserati della società Del Duca Grama hanno mostrato al direttore di gara i segni dell’aggressione dovuti alle cinghiate prese all’interno dello spogliatoio dai sostenitori della società ospitante".