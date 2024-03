Cattolica non dimentica le vittime del Covid. Nella Giornata nazionale delle vittime della pandemia, l’amministrazione comunale e una delegazione delle forze dell’ordine cattolichine hanno posto una corona di alloro davanti alla targa installata al Parco delle querce su cui sono scolpite le parole del Mahatma Ghandi: "Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore".

"Sembrano passati tanti anni e invece sono appena quattro – commenta il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Montanari – Siamo qui per ricordare questa pagina triste e dolorosa della nostra storia e soprattutto per tenere viva la memoria di tutte quelle persone, amiche e famigliari, portati via dal Covid". Un momento, quello del lockdown, che ha riacceso i riflettori sui più deboli, come sottolinea l’assessore ai servizi Socio-sanitari Nicola Romeo: "Quel periodo ci ha insegnato tante cose e dobbiamo farne tesoro. La prima è il senso di comunità e noi dobbiamo ravvivare questa capacità di stare insieme e con più attenzione nei confronti dei vulnerabili. Il secondo insegnamento è l’importanza di avere servizi più vicini alla gente e noi come amministrazione ci stiamo impegnando in questa direzione".

Da non dimenticare il lavoro fatto dalle forze dell’ordine, come ricorda il comandante dei carabinieri di Cattolica, Vincenzo Sirico: "Abbiamo affrontato ogni giorno questo male e tutta la sofferenza che ha portato. La perdita dei propri cari ci ha insegnato ad avere ancora più rispetto tra di noi".

Federico Tommasini