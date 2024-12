Cattolica: nuova ondata di furti colpisce ristoranti e bar del centro

Nuova ondata di furti a Cattolica. Nel mirino dei soliti ignoti, in questo periodo che fa da preludio alle festività natalizie, sono finiti in particolar modo ristoranti, bar, locali e gelaterie del centro o del lungomare. La dinamica è simile, in quasi tutti i casi, tra quelli segnalati ai carabinieri e alle altre forze dell’ordine: porte forzate, finestre rotte e uno o più malviventi incappucciati che si introducono nel locale di turno per rubare il fondocassa, prima di battere in ritirata. Furti da pochi euro, che molto spesso però si lasciano alle spalle danni ingenti.

È successo di nuovo, ieri notte, alla Taverna A Pesci in faccia di via Dante. I soliti ignoti hanno scardinato la serratura, si sono intrufolati nel ristorante e hanno prelevato il denaro custodito nel registratore di cassa. Poi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce, dopo aver creato parecchio scompiglio nel locale. L’allarme è stato dato al mattino, dai titolari. Colpita anche una gelateria, non molto distante dalla trattoria. La notte precedente era stata la volta del ristorante Bizulà in via Facchini. Qui due malviventi avevano provato in tutti i modi ad entrare, causando danni pesanti alle due porte (quella di ingressa e quella sul retro) e ad una finestra.

Altre segnalazioni erano arrivate, nei giorni precedenti, da altre zone della città, specialmente a ridosso del lungomare. Copione molto simile a quello di un anno fa, quando proprio in occasione delle feste di Natale e Capodanno la Regina era stata bersagliata da diverse effrazioni o tentativi di effrazione compiuti dai balordi di turno per rubare bottiglie di alcolici e pochi spicci.

Le denunce sono state regolarmente presentate ai carabinieri che hanno avviato le indagini e intensificato i controlli nelle zone più sensibili. Sul tema interviene l’assessora alla Sicurezza del Comune di Cattolica, Claudia Gabellini. Che spiega: "Le indagini sono in corso e abbiamo messo a disposizione dei carabinieri tutte le nostre forze e mezzi. La nostra Polizia locale sta prestando la massima collaborazione. E ci sono le immagini delle telecamere pubbliche puntate h24 sulla città. Immagini che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Come per gli altri anni, per le festività è stato potenziato il servizio di polizia locale, oltre alle figure degli street tutor per le serate che necessitano di maggiori controlli" conclude l’assessora.