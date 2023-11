Cattolica pensa sempre più in green: "Presto un nuovo piano del verde"

Doppio evento e piantumazione di 50 nuove alberature, oltre ad alcuni laboratori con le scuole con tanto di consegna agli alunni del "DiplomAlbero", per festeggiare la Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre. Ma nell’occasione di tale celebrazione l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni annuncia anche per il 2024 il censimento di tutti gli alberi cattolichini, quasi 10.000 piante da monitorare ed annuncia: "Vogliamo realizzare un primo vero e proprio Piano del Verde per Cattolica – dice Uguccioni – che, dopo il censimento che andremo a fare e dal quale partiremo, dovrà diventare uno strumento di progettazione urbanistica e sociale per tutta la collettività. Lavoreremo a tale piano come strumento di pianificazione e sviluppo per la città nei prossimi anni in sinergia con lo sviluppo urbanistica".

Oltre al piano spiaggia, dunque, ed al futuro piano urbanistico arriverà anche un piano del verde da non sottovalutare. Intanto la scorsa settimana nell’area verde della piazza Aldo Moro sono stati messi a dimora 49 alberi da parte di "giardinieri" speciali come gli alunni delle classi seconda, quarta e quinta A, terza B e quinta C delle scuole Filippini e Repubblica, insieme con gli imprenditori che hanno finanziato il progetto, di cui 21 sono cattolichini. Saranno sistemate anche 3 targhe espositive per ricordare i sostenitori del progetto "Città ad impatto positivo".

Invece giovedì 23 novembre alla scuola Carpignola è avvenuta la piantumazione di un frassino insieme agli alunni delle classi 4 B e 4 C e ai tecnici di Geat che hanno regalato alla città di Cattolica questo un approfondimento didattico relativo all’importanza degli alberi. Dunque la Regina si interroga sul proprio futuro ed annuncia che programmerà parchi, aiuole, alberi e rotatorie al fianco di investimenti edilizi, riqualificazioni stradali e piani di sviluppo più ampi. Anche per via Del Porto, il cui cantiere è ai nastri di partenza, l’amministrazione comunale ha annunciato nuove alberature e nuovi innesti.

Luca Pizzagalli