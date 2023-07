Cattolica perde turisti "Drastico calo del 18%"

I dati turistici per la Regina nei primi sei mesi del 2023 sono molto negativi e gli albergatori non mancano di farlo notare tornando sugli scudi e chiedendo nuovamente un’inversione di rotta sul cartellone degli eventi e della promozione. "Siamo arrivati ad un meno 18% in ambito di pernottamenti e flusso turistico rispetto al 2019, anno pre Covid – tuona Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – che significa 30.000 pernottamenti in meno rispetto a quell’epoca e con circa un milione di euro di fatturato complessivamente in meno. Ma se guadiamo a gennaio e a Capodanno i dati non sono migliori, anzi rispetto al 2019 siamo quasi ad un meno 50%, che significa che gli investimenti fatti sul cartellone natalizio di gennaio 2023 non hanno pagato.Urge una riflessione senza rinvii".

Il messaggio è deciso e l’obiettivo è quello ancora una volta di scuotere Palazzo Mancini: "Non possiamo accettare che si parli di riempire le piazze con i concerti – dice Cavalieri – e parlando di risorse della tassa di soggiorno quando i dati turistici ci dicono che stiamo perdendo posizioni e siamo in grave deficit. Dobbiamo subito invertire la rotta ed aprirci a ben altri ragionamenti, chiediamo un vertice urgentissimo a fine stagione a Palazzo Mancini per programmare diversamente la stagione delle fiere ed il cartellone degli eventi, sia natalizi che in bassa stagione. I dati turistici ci dicono che arriva meno gente a Cattolica, qualcuno deve rifletterci su, non possiamo dire che va tutto bene. Torno a ripetere che con un 1,6 milioni di euro di tassa di soggiorno all’anno sono ben altre le strategie che si devono mettere in campo".

La temperatura fuori e dentro Palazzo Mancini si fa caldissima. Intervengono anche le opposizioni e l’ex-sindaco 5 Stelle Mariano Gennari: "Stiamo perdendo posizioni perché l’eredità del precedente assessore al Turismo Nicoletta Olivieri si sta perdendo: quella passione, quell’amore per Cattolica non c’è nell’attuale amministrazione, anche la campagna sui social o la promozione andrebbe fatta ben diversamente, mettendoci la faccia, invece notiamo spesso una certa superficialità, si delega ad altri quando invece si deve rilanciare Cattolica a tambur battente".

Luca Pizzagalli