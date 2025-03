Cattolica regina dei fumetti: torna il festival

Si alza il sipario sul Regina Fumetti Festival, la terza edizione del festival dove i fumetti diventano spettacoli, i concerti sono disegnati e l’illustrazione diviene la star indiscussa del teatro. Da giovedì 10 aprile a sabato 12, la città sarà animata da eventi unici e ospiti d’eccezione come Makkox, Leo Ortolani, Francamente, Ale Giorgini, Tofolo, Fortuna Todisco, Daniel Cuello, Eliana Albertini, Elisa Menini, Martina Sarritzu, Giulia Cellino, Stefano Fiz Bottura, ecc. Quest’anno in mostra ci sarà l’editore Corraini, tra le più importanti case editrici di illustrazioni e grafica. Tra le novità "Buongiorno fumetti!", la rassegna stampa di comics a colazione da Staccoli, l’Expo di "Sneaker illustrated" ad Acqua Salata e alla Galleria Santa Croce l’importante mostra della Galleria "Squadro" di Bologna.

"Siamo molto soddisfatti che a Cattolica prenda vita, per il terzo anno consecutivo, il Regina Fumetti Festival – commentano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini – tre giorni di spettacoli, incontri e dibattiti che aprono nuove strade di connessione tra arte, musica e illustrazione". Si parte giovedì 10 aprile, alle ore 18, alla Galleria Santa Croce con l’inaugurazione di "30 anni di Squadro". Alle 19, il festival si sposta all’Acqua Salata con l’inaugurazione della mostra "Sneakers illustrated". Alle ore 21, al Salone Snaporaz, proiezione del film "Paprika" di Satoshi Kon. Venerdì 11 dalle ore 16,30 al Centro Culturale Polivalente con Stefano Bottura in "Come invecchiare bene". Il reading di fumetti "Piovono corvi" di Daniel Cuello alle ore 17.30 al Salone Snaporaz. Alle 20.30, al Teatro della Regina il concerto disegnato di Francamente. Alle ore 22, spettacolo "Fumetto sapere" di Leo Ortonali. Sabato 12 aprile, al mattino "Buongiorno fumetti", la rassegna stampa dei fumetti con Michele Ginevra allo Staccoli Caffè. Alle ore 16, al Centro Culturale Polivalente, Fortuna Todisco con "Come si fa un paw chew go", mentre alle ore 17 spazio alla "Mostra dei libri dell’editore" di Corraini editore. Gran finale, al Teatro della Regina, tra musica e disegno: alle ore 20.45, lo spettacolo Modern Earths, "Plantasia illustrata" che lascerà il palco, alle ore 21.45 al celebre maestro Makkox in "Spiegoni e cartoni animati", intervista disegnata che sarà condotta dal direttore artistico del Rff Alessandro Baronciani.

Luca Pizzagalli