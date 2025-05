Cattolica Retrò, la Regina riscopre il vintage

Si alza il sipario sulla prima edizione di "Cattolica retrò" e pure con l’evento internazionale Modcast Riviera Beat, in rampa di lancio, che si terrà a settembre con un pubblico inglese appassionato della cultura mod e del nostro territorio. Intanto da quest’oggi, sabato 31 maggio, fino a lunedì 2 giugno, "Cattolica retrò" porterà in città musica, movimento e stile degli anni della dolce vita, ma anche tanta creatività ed eleganza tra sfilata di lambrette da collezione, scooter e auto d’epoca, soul man, pin up, food truck in stile vintage e la travolgente musica beat dei RivieraBeat Dj’s e degli iconici Montefiore Cocktail.

"Il sound che vibrerà spazierà dal beat al soul, dal boogie woogie al rock ‘n roll – spiega l’amministrazione comunale – è la musica il fil rouge dell’evento tanto che per l’occasione è stata creata la playlist "Cattolica Retrò" su spotify, condivisa con le attività economiche e in filodiffusione nelle vie del centro, come colonna sonora della manifestazione in tre episodi". Si annunciano tre giorni di sole, turismo e cultura retrò: "Siamo pronti a partire con la prima edizione di questo evento che farà rivivere negli occhi anni pieni di novità e cambiamenti – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – un salto nel passato attraverso il quale assaporare il gusto di vivere a Cattolica in ogni sua veste. È una manifestazione che porterà i turisti a vivere le atmosfere attraverso gli elementi più iconici dell’epoca, come le lambrette che sfileranno da Cattolica a Gabicce Mare e Monte, la musica, i vinili e i balli del tempo, gli abiti in stile e i colori pastello. Avremo dj e musicisti di fama internazionale e una dance floor fronte mare, fino a sera sotto luci felliniane".

A inaugurare "Cattolica retrò", anche i direttori artistici e promotori Piero Casanova, Sara Bolsci, Eddie Piller e Cristian Tarini e il Vice Sindaco di Gabicce Mare Matteo Sanchioni. Nel dettaglio: sabato 31 maggio, alle ore 14.30, in piazza Primo Maggio, ritrovo di Lambrette d’epoca o scooter, in collaborazione con Rimini Lambretta centre, a cura di Modcast with Eddie Piller & Friends. Alle ore 15.30-16.00 partirà la sfilata delle Lambrette, che da Cattolica centro e lungomare viaggerà in direzione Piazzetta Valbruna di Gabicce Monte. All’ora del tramonto, le lambrette d’epoca tornano a Cattolica e si ritrovano in Piazza del Tramonto Gianfranco Micucci. Domenica 1 giugno, in piazza Primo Maggio, spazio alla musica con i Dj set: dalle ore 17 alle ore 20, sarà il turno di Vinyl Dj set Eddie Piller&friends mentre alle ore 20 è la volta del live Montefiori Cocktail. Lunedì 2 giugno, ultima giornata di eventi, a cura di Be Vintage, che si svolgeranno tra piazza Primo Maggio, viale Bovio e zone limitrofe. E molto altro ancora.

Luca Pizzagalli