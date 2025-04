Cattolica ricorda. Papa Francesco

Bandiere a mezz’asta a Palazzo Mancini in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. La Regina ricorda il Papa degli ultimi e la sindaca esprime parole di cordoglio e memoria: "Anche Cattolica si unisce al cordoglio per la scomparsa di un grande Pontefice e di un grande uomo – commenta la Sindaca Franca Foronchi – è stato un Papa che, come Giovanni Paolo II, ha colto lo spirito del tempo che gli è stato concesso di vivere. Fuori dalle convenzioni, dai riti usuali, dallo sfarzo dei palazzi, anche del suo, aperto alle nuove esigenze della società, dei giovani, a temi, che spesso la chiesa aveva evitato, ma soprattutto contro lo sfruttamento degli uomini, vicino agli ultimi, contro i soprusi, che non temeva di denunciare, e contro la guerra. Mancherà la sua voce in questo periodo dove soffiano venti che rievocano un passato buio. Riposa in pace, Papa Francesco, hai scelto quel nome e lo hai vissuto appieno".