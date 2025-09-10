Cattolica rievoca i sapori del borgo marinaro

Il profumo di mare, di pesce appena cucinato e di piadina calda guiderà i visitatori lungo via Andrea Costa. Sabato Cattolica vestirà i panni del borgo marinaro per accogliere la seconda edizione di Street Fish, l’evento ideato dalla Casa del Pescatore. Dalle 18 il cuore della città si trasformerà in un percorso a cielo aperto dove ogni assaggio diventa un racconto. La piazza del Mercato Ittico sarà il centro pulsante della festa, tra padelle che sfrigolano e ricette nate dall’incontro fra creatività e storia della pesca.

In menù ci saranno i paccheri con sugo di canocchie, i ravioli ripieni di granchio blu, le alici marinate servite con piadina alla farina di alghe, le vongole alla marinara e la rustida di pesce azzurro, senza dimenticare pane e alghe croccanti cotte nel forno a legna. Ogni piatto racconterà l’identità della costa e il lavoro di chi, ogni giorno, vive il mare. Non mancheranno le collaborazioni con realtà d’eccellenza: dalla Cooperativa Itaca a Ecopesce, da Pescatori a Casa Vostra di Cesenatico a Officine Bernardi, fino al Pastificio Artusi e a Non Solo Pizza.

A fare gli onori di casa sarà la Cooperativa Casa del Pescatore, che metterà sul piatto primi e specialità di mare. Street Fish sarà anche occasione di cultura e memoria: nella sede della Casa del Pescatore sarà visitabile una mostra dedicata ai 95 anni della Cooperativa e il progetto di barca solidale presentato da Pura Vida. A fare da colonna sonora sarà La Canta.