Cattolica: riqualificazione stazione ferroviaria e Giardini de Amicis in corso

Nuove strade, asfalti e nuovo verde urbano, ma soprattutto entra nel vivo la riqualificazione della stazione ferroviaria e dei Giardini de Amicis. La sindaca Franca Foronchi fa il punto dei cantieri in città e parte dal chiarire che: "Stiamo ultimando in tempi davvero rapidi gli interventi programmati per il rifacimento dei parcheggi di via Comandini e la messa in sicurezza degli asfalti ammalorati dalle radici dei pini di via Francesca da Rimini e via Irma Bandiera – dice la prima cittadina – i parcheggi di via Comandini erano diventati impraticabili con i mattoni autobloccanti spostati e rovinati dalle radici che abbiamo sostituito con un nuovo manto stradale".

Ultimati pure gli interventi nei tratti programmati di via Francesca da Rimini, dove le radici degli albergi avevano creato dei dossi pericolosi per la sicurezza di persone e mezzi. "Abbiamo fresato le radici e rimesso in piano le parti di strada interessate dall’intervento – fa il punto Foronchi –. Stessi lavori in via Bandiera dove entro questa mattina è previsto che si concluda la stesa e finitura dell’asfalto". Nel pieno rispetto della tabella di marcia anche il cantiere della stazione ferroviaria, dove i lavori però sono totalmente a carico di Rete ferroviaria italiana per un investimento di 10 milioni di euro. "Oltre agli interventi sulla banchina, ora sono in corso quelli sulla palazzina della stazione che è stata coperta dai ponteggi – spiega ancora la sindaca – abbiamo contatti costanti con Rfi. Quando il cantiere sarà concluso, Cattolica avrà una stazione nuova ed efficiente. Un tassello strategico nel piano di restyling complessivo della città. Lo scalo ferroviario è una porta di ingresso e un biglietto da visita di una città e di un territorio. Cattolica sarà collegata direttamente con Monaco a partire dal prossimo aprile. Vogliamo accogliere i turisti che arriveranno, ma anche i cittadini che quotidianamente si spostano con il treno, in una stazione nuova e ordinata, adeguata a una città come Cattolica".

Ritmi serrati infine in via del Giglio, tanto discussa per il taglio di tutte le alberature, dove si sta procedendo alla realizzazione delle aiuole. "Stiamo per riconsegnare alla città una via nuova e più sicura sia per le persone che per i veicoli, terminate le aiuole, pinatumeremo le nuove alberature".

Luca Pizzagalli