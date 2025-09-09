Cattolica scopre il nuovo porto

Il porto di Cattolica torna protagonista, tra un nuovo molo, un percorso pedonale, illuminazione e tanto altro. Dopo anni di attesa, la città potrà finalmente riabbracciare il suo cuore marinaro completamente rinnovato. L’inaugurazione è fissata per sabato alle 17.30 in via Antonini, con un invito aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un momento di festa per un’opera che i cattolichini aspettavano da oltre vent’anni. "Era uno degli impegni prioritari del nostro mandato – racconta la sindaca Franca Foronchi – e oggi possiamo consegnare alla città un porto nuovo, sostenibile, più sicuro ed esteticamente più bello".

L’intervento, finanziato interamente dalla Regione con 900mila euro, è stato accompagnato da un ulteriore stanziamento di 600mila euro per il dragaggio, una cifra doppia rispetto a quella che tradizionalmente veniva riconosciuta a Cattolica. Un risultato che è frutto di una sinergia tra istituzioni, operatori della marineria e uffici tecnici comunali. Il nuovo porto si presenta oggi come uno spazio più funzionale e accogliente: è stato realizzato un percorso pedonale che collega la passeggiata Paolucci al Lungo Tavollo, è stato rifatto il molo di sbarco del pescato nell’area della Madonnina e rinnovata la darsena peschereccia con pontile galleggiante, rampa d’accesso e nuove scalette di sicurezza. Grande attenzione anche all’illuminazione: i vecchi impianti hanno lasciato posto a paletti e fari a basso consumo, in linea con gli standard di efficientamento energetico.

"Abbiamo cercato di impattare il meno possibile sulla parte produttiva – riprende Foronchi –. Con la sostituzione del pontile e il rifacimento della banchina abbiamo migliorato sia gli spazi di lavoro dei pescatori che l’estetica complessiva. Sparite le catene arrugginite, oggi l’area è più sicura e bella. Inoltre, con il nuovo percorso pedonale abbiamo risolto anche il problema del parcheggio selvaggio". Il porto di Cattolica, anima della storia e delle tradizioni marinare locali ma anche centro produttivo con la presenza del cantiere Ferretti e della Marina, si presenta così rinnovato e pronto a essere vissuto di nuovo da cittadini e turisti. "Vogliamo creare un momento di festa e condivisione – conclude Foronchi – per riscoprire insieme i valori autentici di un luogo che rappresenta il cuore della nostra comunità".

Federico Tommasini