Cattolica, semaforo verde per la nuova stazione

È arrivato il via libera della Sovrintendenza di Ravenna per i nuovi lavori alla stazione ferroviaria di Cattolica. Di fatto ora si avvia definitivamente il cantiere da 8 milioni di euro a carico delle Ferrovie dello Stato. "E’ una bella notizia che condividiamo con la città _ spiega Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali del Comune di Cattolica _ Sappiamo che Rete Ferroviaria Italiana procederà definitivamente con i lavori, dopo aver individuato la ditta che eseguirà l’intervento. I primi lavori partiranno in primavera, per poi contenere l’intervento durante l’estate, visto i flussi turistici, e riprendere con forza a settembre. Dunque procediamo come da cronoprogramma. Il parere della Sovrintendenza era fondamentale per un edificio storico e vincolato come patrimonio storico-artistico italiano. Ma ora ci siamo, partiamo, ricordando che l’intero intervento fa capo alle Ferrovie dello Stato".

Il progetto, noto da tempo, cambierà volto alla stazione di Cattolica migliorando spazi esterni ed interni. "Il piano prevede la riqualificazione del fabbricato che ospita la stazione _ spiegano i tecnici _ con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento degli impianti di informazione al pubblico e il restyling delle pensiline". E, grande novità, storica per tutto il quartiere cittadino a monte della ferrovia e per i Comuni della Valconca, è stato confermato negli ultimi mesi anche che il sottopassaggio pedonale di collegamento fra i binari sarà rinnovato e prolungato, al fine di realizzare un nuovo accesso pedonale alla stazione lato monte, in zona Macanno, che ricucirà in questo modo le due parti della città storicamente separate da sempre dai binari. Dunque la stazione di Cattolica in futuro avrà per la prima volta un ingresso a monte che significherà enorme comodità per le famiglie dell’entroterra e molto meno traffico in zona mare e lungo l’ingresso principale che insiste sul lato mare. Nei prossimi mesi l’intervento entrerà nel vivo: "Manterremo i contatti con Rfi _ spiega Baldino Gaddi _ per capire tempi e modi del cantiere nei prossimi mesi".

Luca Pizzagalli