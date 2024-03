Cattolica si dà all’antiquariato: "Evento per rilanciare il turismo"

C’è qualcosa di nuovo a Cattolica, anzi d’antico.. Si alza il sipario domenica sulla prima edizione di AntìCatt, la mostra mercato dedicata ad antiquariato, modernariato e vintage. Piazza Roosevelt si trasformerà in un elegante salotto a cielo aperto, dove curiosare tra opere e oggetti d’arte antichi, porcellane del secolo scorso, vinili, quadri, mobili e tante altre chicche che raccontano epoche, stili e storie diverse. A tagliare il nastro saranno (alle 16) la sindaca Franca e il vicesindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi. "Con questo evento entriamo finalmente nel circuito delle città che ospitano fiere dell’antiquariato e del vintage – sottolinea la sindaca – Un circuito virtuoso, che per Cattolica rappresenta un’ulteriore vetrina e l’occasione per attrarre quel pubblico, sempre più numeroso, di appassionati del settore, e anche i turisti. Vogliamo che AntìCatt diventi un appuntamento fisso di Cattolica, che possa essere di richiamo anche per il turismo più esigente ed attento, alla ricerca di professionalità, autenticità, e un evento di riferimento per tutti gli espositori". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vicesindaco Belluzzi: "Siamo convinti che sarà un’attrazione di forte richiamo e porterà tanta gente a Cattolica. Abbiamo deciso di allestire AntìCatt in piazza Roosevelt, che è un po’ il ’salottino’ di Cattolica, in una zona che ben si presta ad allungare la passeggiata da piazza della Repubblica a Primo Maggio".

Gli operatori di Cattolica ’benedicono’ il nuovo evento, ma al Comune chiedono altre iniziative simili per sostenere commercio e turismo in città: "Ben vengano appuntamenti di questo tipo, ma la città di Cattolica vive otto mesi difficili tra autunno ed inverno – osserva Paolo Staccoli, titolare della pasticceria Staccoli e membro del direttivo della Fipe-Confcommercio: – Servono manifestazioni non soltanto per una domenica, ma per diversi weekend al mese, magari concentrandosi di più sul pubblico di famiglie con bambini, i veri protagonisti. Eventi, teatro di strada, animazione che possano intercettare le famiglie potrebbero diventare un valore aggiunto". Tornando ad AntìCatt, la prima edizione della mostra di antiquariato di Cattolica vedrà la presenza di una trentina di espositori: animeranno piazza Roosevelt dalle 7.30 fino alle 18.30. La mostra mercato tornerà poi ogni seconda domenica del mese, escluso dicembre. Le prossime date: 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre.

Luca Pizzagalli