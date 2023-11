"Cattolica si riscopre Regina del teatro"

Parte in quarta con un incremento del 30 per cento di abbonamenti la stagione del Teatro della Regina e Salone Snaporaz di Cattolica. In programma dal 7 novembre al 18 aprile ventiquattro spettacoli di prosa, musica, comicità, danza e due incontri fuori programma. Sul palco uno stuolo di artisti tra i quali Federico Buffa (21 novembre), Emilio Solfrizzi (31 gennaio), Paolo Cevoli (19 gennaio), Silvio Castiglioni (1 febbraio) Alessio Boni e Iaia Forte (15 febbraio), nonché Angela Finocchiaro (6 marzo), Massimiliano Gallo (9 aprile) e Peppe Servillo (18 aprile). Il cartellone intanto si arricchisce con nuovi appuntamenti per famiglie e matinée per alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Ne parla Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri cattolichini.

I numeri sono entusiasmanti?

"Registriamo un incremento del 30 per cento, ma potremmo andare oltre e questo mi riempie di felicità. Ancora più piacere mi fa l’aumento delle formule come il Regina Oro, lievitato del 2530 per cento. Vuol dire che gli abbonati hanno apprezzato l’intera stagione. Ci sono dei bei nomi, ma proponiamo anche spettacoli particolari e altri non facili".

Nel preparare il programma ha pensato anche ai ragazzi?

"Si, a qualcosa che integri i loro studi, come l’Iliade - il gioco degli dei con due interpreti straordinari quali Alessio Boni e Iaia Forte, e Supplici con la regia di Serena Sinigallia il 21 febbraio".

Un progetto coinvolge anche il Resto del Carlino.

"Si tratta di Giovani reporter. In pratica sei ragazzi individuati nelle scuole col loro insegnante seguiranno tre spettacoli a Cattolica e tre al Galli di Rimini per poi scrivere delle recensioni da pubblicare sul quotidiano, come l’anno scorso. Abbiamo puntato tanto sui giovanissimi a partire dalla stagione di Teatro ragazzi".

Tant’è che di domenica incrementate gli spettacoli pomeridiani.

"Saranno quattro, non a caso partiamo domani alle 16,30 con Pollicino Show dell’Artemis Danza. A questi si aggiungono una quindicina di matinée per le scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori. Per queste ultime abbiamo inserito due spettacoli come La stanza di Agnese, storia della sorella di Borsellino, venerdì 17 anche in serale, e C’è nessuno, il 22 gennaio, per ragazzi che vivono la realtà virtuale del computer".

C’è nel frattempo tanta attesa per i grandi artisti?

"Va molto bene la Finocchiaro con Il calamaro gigante (6 marzo), così pure Uomo e galantuomo con Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses, che apriranno la rassegna martedì, Federico Buffa con La Milonga del fùtbol, il 21 novembre, e l’omaggio ai Beatles con Sarah Jane Morris, il 22 marzo. Vanno benissimo anche i filosofi tant’è che Paolo Crepet, con Prendetevi la Luna, il 12 novembre, è già sold out. Abbiamo chiesto una replica, ma non ha più date. Richiestissimo anche Umberto Galimberti con l’Io e il noi, nonostante sia spesso anche a Misano".

Nives Concolino