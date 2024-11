Cattolica sogna il Trc: "Ora c’è un piano"

La Regina sogna con il Metromare e lo fa in grande, riaccendendo le speranze della zona di Rimini Sud, e portando con sé anche le ambizioni turistiche della Valconca. La sindaca Franca Foronchi ora fissa l’obiettivo: "Entro metà gennaio presenteremo il progetto – dice la prima cittadina –. Negli ultimi mesi ci siamo incontrati più volte con i tecnici e con i Comuni di Misano e Riccione. Ci siamo, siamo pronti a definire il piano concretamente. Vogliamo fortemente che sia realizzato il tratto da Riccione a Cattolica. Le aree individuate sono quelle già note, e tutto è seguito dalla società Pmr, proprietaria delle reti, che avrà poi il ruolo fondamentale di presentare a sua volta il progetto al Ministero della Mobilità e dei Trasporti. Siamo molto fiduciosi". La sindaca fissa il bersaglio grosso: "Per noi è un’opportunità importante – continua – prima di tutto perché ci unirà velocemente con le altre città costiere e con la Fiera di Rimini, in chiave di turismo congressuale. Ma anche per l’entroterra stesso. Perchè Cattolica è la porta della Valconca e se arrivasse il Trc a Cattolica, poi, tramite navette specifiche, si potrebbe collegare la Valconca al turismo della costa, una soluzione che poi studieremo insieme".

La fermata del Metromare a Cattolica sarà confermata all’Acquario, in zona Le Navi. "E’ l’area più vicina a Misano e più facilmente integrata in un progetto che deve attraversare territori e vie di comunicazione". Dunque nel quartiere a Nord di Cattolica potrebbero poi arrivare centinaia di turisti in estate creando poi un’area di collegamento con la Valconca. Costo del progetto attorno ai 40 milioni di euro. Certamente il Pd di Cattolica sarà in continuo contatto con il Pd ed il centrosinistra di Bologna nei prossimi mesi, a fianco anche di Misano e Riccione. Un progetto che potrebbe quindi favorire la destagionalizzazione per il turismo cattolichino, grazie al collegamento con la Fiera, ed una serie di benefici turistici anche in chiave di collegamenti con Rimini e Riccione, per non parlare delle ambizioni di crescita dell’entroterra. Negli ultimi mesi anche i sindaci di vallata hanno alzato la voce per ribadire che la politica deve sostenere l’economia con infrastrutture e collegamenti che potrebbero favorire le manifestazioni in Valconca e la ripresa economica dei piccoli borghi, che stanno vivendo anni di spopolamento. Un’infrastruttura come il Metromare darebbe davvero una svolta in questo senso.

Luca Pizzagalli