Cattolica spera: "Bandiera blu, riprendiamola"

La Regina ci crede, dopo due anni di mancata assegnazione, la bandiera blu potrebbe tornare a Cattolica. I recenti parametri sulla classificazione delle acque di balneazione riferiscono che i dati sono più che positivi e soprattutto in netto miglioramento rispetto al negativo periodo trascorso dal 2022 ad oggi, dove non è stato assegnato il prestigioso vessillo ambientale a Cattolica.

"Le acque del Torrente Ventena sono diventate da qualità "sufficiente" nel 2022 e 2023 a qualità "buona" nel 2024 – conferma l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni – ed in alcuni punti da qualità "buona" a qualità "eccellente", mentre in altri punti con altri rilevamenti in altre aree fluviali, in zona via Fiume o tra le scogliere 1 e 2, da qualità "buona" nel 2022 e 2023 a qualità "eccellente" nel 2024, insomma sono migliorati tutti i parametri. E’ stato il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto gli amministratori, con la sindaca in primis, il settore 5 della nostra macchina comunale, e dunque il settore Ambiente, il gestore del servizio idrico integrato (Hera) e tutti gli altri enti interessati. Dopo l’anno orribile 2022 siamo entrati nel merito di tutto quello che si poteva fare ed abbiamo lavorato in profondità per migliorare i nostri parametri, ora siamo davvero fiduciosi che possa esserci riconosciuta di nuovo la Bandiera Blu in questo anno 2025".

Insomma i punti di campionamento delle acque hanno dato ottimi risultati. Ora non resta che aspettare per l’attribuzione della Bandiera Blu: "Abbiamo ottime sensazioni dunque ma l’attribuzione non spetta a noi ma all’ente preposto, attendiamo". Un’assegnazione che per Cattolica prima degli ultimi due anni era un abituale appuntamento (quasi una trentina di bandiere ottenute negli ultimi decenni) con l’inizio della stagione estiva, e sempre celebrato con brindisi in spiaggia tra operatori e turisti, e come augurio anche di buon auspicio per la stagione che andava a cominciare. Negli ultimi due anni, invece, non sono mancate polemiche dentro e fuori Palazzo Mancini per la mancata assegnazione di un vessillo che da un punto di vista dell’immagine della Regina e della sua promozione è sempre stato ritenuto piuttosto importante dagli operatori turistici, in primis bagnini ed albergatori. Ora non resta che incrociare le dita ed attendere nei prossimi mesi la buona notizia che potrebbe rilanciare le ambizioni di tutto il comparto turistico.

Luca Pizzagalli