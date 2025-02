Cattolica spinge per avere il Metromare

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso una proroga per la progettazione dei nuovi percorsi del Metromare. E mentre alcuni rumors da Palazzo Mancini suggerirebbero che il tratto verso Cattolica potrebbe essere rimandato, la sindaca Franca Foronchi sgombera il campo da ogni dubbio e ribadisce che il tratto Riccione-Cattolica è una priorità: "La proroga è fondamentale per una progettazione adeguata anche del tratto del Trc da Riccione a Cattolica – dice Foronchi – e noi siamo pienamente all’interno di questo iter che ha riconosciuto l’importanza del tratto Sud del tracciato. Dunque siamo fiduciosi ed al fianco degli altri enti nella progettazione del nuovo percorso del Metromare, che è e resta fondamentale per il nostro turismo, il nostro commercio ed il nostro territorio. Un collegamento fino a Cattolica e poi a Nord fino alla Fiera di Rimini darebbe nuova linfa a tutto il nostro indotto anche in chiave fieristica. Cattolica vuole il Trc ed è fiduciosa che tutto vada in porto anche per il territorio a Sud di Riccione".

Parole chiare in un periodo dedicato per lo più alla fase burocratica: "Siamo nella fase della progettazione, che terminerà il 31 maggio a questo punto" chiude la sindaca cattolichina. Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, avrà dunque più tempo per presentare la propria proposta progettuale, in grado di richiedere ed ottenere i finanziamenti necessari. I tratti su cui Pmr sta lavorando sono quelli che collegheranno Riccione a Cattolica e la Fiera di Rimini a Santarcangelo. Per quanto riguarda il percorso a Sud il nuovo periodo di studio ed analisi del progetto consentirà a Patrimonio mobilità Rimini di analizzare il tracciato necessario per far proseguire il Metromare fino ad arrivare a Misano, e a seguire Cattolica. La partita è ancora complessa perché anche lo stesso Stefano Giannini, presidente di Pmr, aveva precisato come vi fossero più idee progettuali. Con la scadenza al 31 gennaio sarebbe stato inoltrato un progetto di massima con chance di successo ancora tutte da stabilire. Ora, dunque, ci sono quattro mesi in più per stabilire dove passerà il Metromare. Ma Cattolica non ha dubbi e continua a ribadire che nel progetto definitivo il tratto a Sud sarà importante quanto e come il tratto a Nord. Un’opera infrastrutturale che poi di conseguenza, con ulteriori collegamenti, potrà portare più visitatori anche all’entroterra della Valconca e a tutti i suoi comuni.

Luca Pizzagalli