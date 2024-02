Cattolica tra cucina e filosofia. In 150 a lezione dallo chef Bottura

Oltre 150 persone hanno affollato la sala del Centro Culturale Polivalent di Cattolica per assistere venerdì sera all’ultimo dialogo della rassegna "Cosa fanno oggi i filosofi?" tra la star mondiale degli chef Massimo Bottura e il professore Nicola Perullo dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, moderati dal curatore Claudio Paolucci. "La cultura consente di cogliere ciò che di bello c’è dentro e fuori di noi. Con questa prima edizione a cura di Claudio Paolucci abbiamo guardato alla filosofia con curiosità per meglio comprendere il presente e l’ampia partecipazione di persone in tutte le serate è il segnale dell’apprezzamento che ha riscontrato. E quando si chiude un’edizione così bella e ricca – ha commentato l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini – c’è subito la voglia di ripartire con la nuova. Siamo già pronti a stilare il programma con gli ospiti della prossima rassegna". Per oltre due ore il pubblico è rimasto coinvolto dal dialogo tra Bottura e Perullo sul tema "Cibo, cultura, consapevolezza, cucina". "La cucina è un gesto d’amore" la sintesi di chef Bottura che, oltre a gestire la nota e pluristellata Osteria Francescana, nel cuore di Modena, ha fatto del suo talento uno strumento per aiutare chi ha bisogno: "Il mio ristorante è certificato a sprechi zero".