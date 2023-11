Cattolica va a ‘prendere’ i turisti stranieri

Cattolica ritorna in fiera in giro per l’Europa, in presenza e con un gruppo di operatori pronto a fare sul serio. Previsto un grande stand cattolichino a Monaco, Bruxelles, Budapest e anche in Polonia. Anche questo è emerso dall’ultimo proficuo e collaborativo incontro tra amministrazione comunale ed associazione albergatori, dopo un’estate di polemiche e malumori anche per la congiuntura economica poco favorevole. "Torneremo nelle grandi fiere d’Europa – conferma Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori di Cattolica – ma vogliamo farlo tutti insieme. Non solo noi albergatori, ma abbiamo già lanciato la proposta anche all’amministrazione comunale. Tutte le categorie economiche dovranno partecipare: ristoratori, chioschisti, bagnini, commercianti ed artigiani. Promuoviamo Cattolica e dunque promuoviamo le sue oltre 600 attività".

Una novità rispetto gli ultimi anni dopo Covid e crisi economica. Ma ha ancora senso partecipare alle fiere europee? "Assolutamente sì, il ritorno degli stranieri è sotto gli occhi di tutti – prosegue Cavalieri – Vi sono flussi di turisti in crescita, come i polacchi ad esempio, e con un buon potere d’acquisto anche per tutto il settore extra-alberghiero". Ma c’è tanto lavoro da fare. "L’idea di massima è di lavorare per arrivare ad un 15-20% di flusso turistico straniero la prossima estate a Cattolica, ci crediamo. Abbiamo i nostri mercati tradizionali come Svizzera, Germania e Francia ma vogliamo puntare dritto anche a intercettare visitatori di Polonia ed Ungheria, c’è bisogno del sostegno di tutti e di fare squadra". Poi un occhio ai trasporti: "Crediamo decisamente nella nuova stazione dei treni, ma chiediamo di avere un crono-programma preciso dei lavori con date certe sulla fine dell’intervento. Pensiamo poi con convinzione che il nuovo Metrò di costa con l’arrivo a Cattolica possa portare ad una riqualificazione complessiva anche dell’area a Nord della città, come piazzale delle Nazioni, dove è prevista appunto la futura stazione proprio del Metrò. Si deve poi come sempre ragionare sui collegamenti con l’aeroporto, l’Ungheria avrà collegamenti aerei con Rimini ed ecco spiegato il nostro interesse per Budapest, ma non basta". La Regina è già a pronta a ripartire, e dietro l’angolo c’è pure il nuovo Palazzetto dello Sport: "Una grande risorsa per destagionalizzare, con il turismo sportivo e congressuale, dobbiamo farlo funzionare bene, anche questa è un’altra bella sfida per il 2024".

Luca Pizzagalli