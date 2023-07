Cattolica vara il suo nuovo lungomare

Il nuovo lungomare Rasi-Spinelli è pronto, i lavori sono conclusi. L’amministrazione comunale ha fissato per oggi alle 18.30 l’inaugurazione di un’opera costata 4,5 milioni di euro e al centro dell’attenzione cittadina da un paio di anni. Interverranno per l’occasione Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, e Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo. Prevista anche la presenza degli alunni dell’Accademia Centro Studi Musicali Giorgio Della Santina, diretta dal maestro Leonardo Belluco. Si conclude dunque una corsa contro il tempo che ha visto in due anni un cantiere complesso, progettato dalla precedente amministrazione 5 Stelle e portato a termine dall’attuale amministrazione Pd e centrosinistra.

Ma l’ex sindaco Mariano Gennari, ora consigliere comunale del M5s, attacca: "Questa amministrazione si dimostrai incapace di governare. Per questa inaugurazione non ho ricevuto un invito ufficiale, in qualità di ex primo cittadino che ha comunque pianificato e portato alla cantierizzazione l’opera del lungomare. E’ vero che mi è arrivata la mail come invito generico in qualità di consigliere comunale, ma credo che in un’occasione del genere il buon senso avrebbe richiesto ben altro modo di operare nei miei confronti. Oggi per simboleggiare questo disappunto sarò assente".

L’opera fu pianificata nella precedente legislatura ed ottenne 3,2 milioni di euro di finanziamento regionale per un costo complessivo di 4,5 milioni di euro. Si tratta di un intervento che ha comunque cambiato volto alla zona mare di Cattolica e l’Associazione albergatori ha confermato di recente i numerosi commenti positivi da parte dei turisti. Ad esempio la zona pedonale serale è diventata da qualche settimana un valore aggiunto per la città. Dalle 20 fino a tarda sera migliaia di persone camminano per gli 800 metri, da piazza Primo Maggio fino alla zona porto, ampliando l’area della passeggiata serale. Implementati anche gli spazi a disposizione delle attività della zona.

La Regina può dirsi soddisfatta di tale opera. "Siamo davvero orgogliosi – commenta Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali del Comune di Cattolica – . Due anni di cantiere ma 5 complessivi, con la progettazione che hanno attraversato un po’ di tutto. Pandemia, alluvioni, ritardo dei materiali a livello internazionale per la guerra e congiuntura economica. Ma ora ci siamo, Cattolica ha il suo nuovo lungomare".

Luca Pizzagalli