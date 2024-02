Cattolica, via ai lavori per rimuovere la sabbia tra spiaggia e scogli

I bagnini annunciano lavori di riqualificazione dell’arenile di Cattolica, grazie alla Regione Emilia-Romagna, per creare specchi d’acqua e di balneazione all’interno delle scogliere dove queste sono leggermente insabbiate dagli accumuli dell’inverno. "Nelle prossime settimana nella spiaggia di Levante – conferma Robero Baldassarri, presidente della Coop. Bagnini di Cattolica – interverrà la Regione per rimuovere le lingue di terra che si sono formate tra le scogliere e la spiaggia. Dobbiamo ricreare le pozze d’acqua che permettono la balneazione ed il riciclo dell’acqua in una zona di spiaggia dove l’insabbiamento è piuttosto pronunciato". Nessuna modifica quest’inverno invece alle scogliere: "Al momento le barriere vanno bene così – conclude Baldassarri – non vi saranno interventi sui massi lungo tutto la spiaggia cattolichina, dopo il recente intervento di ampliamento e rinnovamento dell’anno scorso".