Cattolica, zona stazione. Il quartiere si rifà il look

Cattolica si prepara a un’importante opera di riqualificazione urbana con un investimento da 300.000 euro destinato all’area attorno alla stazione ferroviaria. Mentre Rete Ferroviaria Italiana è già all’opera per ristrutturare l’edificio della stazione, il Comune ha annunciato un piano di interventi sulle vie limitrofe, tra cui via Nazario Sauro e via Cavour. "Si tratta di un’area fondamentale per la città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – qui arrivano i turisti ed è il nostro biglietto da visita". I lavori partiranno dopo l’estate 2024 e prevedono il rifacimento di asfalti e marciapiedi, per rendere il quartiere più accogliente e funzionale.

L’amministrazione ha già messo in cantiere altri progetti per il decoro urbano. In via Del Prete verranno abbattuti 22 platani ormai compromessi, mentre in via Del Giglio sono già in corso le piantumazioni di 81 frassini e aceri. Inoltre, procede la riqualificazione dei Giardini De Amicis, interessati dai lavori di Hera per la realizzazione di una vasca di prima pioggia. Una volta conclusi, il giardino sarà rinnovato con nuove aree attrezzate a pochi passi dal mare.

La sindaca Franca Foronchi ha annunciato che entro il 2026 la stazione ferroviaria sarà completamente rinnovata, segnando un passo decisivo verso una Cattolica più moderna e accogliente, pronta a rilanciarsi con nuovi servizi e infrastrutture per cittadini e turisti. L’amministrazione comunale punta quindi a una Cattolica sempre più moderna e accogliente, con infrastrutture rinnovate per migliorare la qualità della vita dei cittadini e potenziare l’attrattiva turistica della città.

Luca Pizzagalli