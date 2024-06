Catturare i vacanzieri a suon di risate, mostre d’arte e cocktail

Catturare i turisti con risate, drink e mostre. Al via Comics Festival, meditazioni sonore in spiaggia, mostre d’arte. E naturalmente la Notte Rosa. Le rassegne estive del Bellaria Comics Festival dal 25 giugno al 27 agosto con spettacoli in piazzale Perugia, ’I Suoni del Sole’, dedicati alla meditazione e relax lungo le spiagge dal 1° luglio al 30 agosto,le uscite sulla Energy Boat con gli aperitivi itineranti del sabato pomeriggio. Il 4 luglio sarà poi inaugurata la mostra della ’Biennale del Mare 2024’. E Notte Rosa a inizio luglio.