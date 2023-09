Catturati i baby rapinatori

In manette i componenti di una baby gang milanese che lo scorso agosto aveva imperversato anche a Riccione. Due 17enni sono stati arrestati, su ordine del gip del Tribunale per i minorenni di Milano, per diverse rapine di strada che avrebbero commesso tra marzo e giugno ai danni di giovani ragazzi. Nell corso della perquisizione eseguita al momento dell’arresto, i militari dell’Arma hanno trovato a uno dei due 17enne, uno smartphone risultato oggetto di una rapina commessa a Riccione lo scorso agosto ai danni di un turista 20enne. I 17enni individuavano e raggiungevano le vittime a bordo di scooter rubati. Dopo averle approcciate con una scusa - come la richiesta di un accendino o una sigaretta - le aggredivano e le picchiavano, costringendole, sotto la minaccia di accoltellarle, a consegnare quanto avevano con sé.