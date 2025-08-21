Rimini, il bungalow delle vacanze circondato all’alba: così è stato catturato il presunto sabotatore dei gasdotti russi

Rimini, 21 agosto 2025 – Trascorreva le giornate come un qualunque turista, insieme alla moglie e ai due figli di 6 e 9 anni, in un bungalow di una struttura ricettiva di San Clemente.

Pochi giorni di vacanza in Romagna, tra il verde delle colline della Valconca e l'illusione di normalità. Sul 49enne ucraino Serhii K., tuttavia, pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte Federale tedesca, che lo ritiene coinvolto in uno dei più clamorosi atti di sabotaggio degli ultimi decenni, quello ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, fatti esplodere il 26 settembre 2022 nel Mar Baltico.

Il blitz alle prime luci dell'alba che ha portato all'arresto di Serhii K, sospettato di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti nel mare del Nord

Gli spostamenti, le verifiche, il blitz

I carabinieri del comando provinciale di Rimini, dopo giorni di monitoraggi e verifiche incrociate sugli spostamenti dell’uomo, hanno circondato all’alba il bungalow in cui soggiornava con la famiglia. Il 49enne non ha opposto resistenza.

Arrestato, è stato trasferito nella casa circondariale di Rimini su disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. Il 18 agosto scorso era stato spiccato, dalla Corte Federale tedesca il mandato di arresto europeo, e due giorni dopo, effettuate le verifiche con le schedine degli alloggiati e sicuri dell'identità del ricercato, i carabinieri della stazione di Misano con i collegi del reparto operativo e del nucleo investigativo, l'hanno prelevato per portarlo in carcere.

Il sabotaggio, lo yacht e i sommozzatori

Secondo gli investigatori, il 49enne avrebbe avuto un ruolo di coordinamento nel sabotaggio: insieme ad altri complici avrebbe piazzato cariche esplosive vicino all’isola danese di Bornholm, provocando gravi danni a tre delle quattro condotte dei gasdotti.

Gli inquirenti tedeschi hanno ricostruito che il commando, composto da almeno sei persone, utilizzò uno yacht a vela, l’Andromeda, partito da Rostock e noleggiato con documenti falsi.

A bordo, secondo le accuse, un team di sub professionisti, tra cui l’ucraino, avrebbe collocato gli ordigni che vennero fatti esplodere il 26 settembre 2022. L’azione è stata qualificata come sabotaggio, terrorismo e attentato con esplosivo ai danni di infrastrutture strategiche europee.

Quel giorno, tre esplosioni subacquee danneggiarono le condotte che trasportavano gas naturale dalla Russia alla Germania, lasciando intatto solo uno dei quattro tubi.

Un intricato gioco geopolitico e le indagini all’estero

La vicenda, sin da subito, ha alimentato un intricato gioco geopolitico. Mosca accusò gli Stati Uniti, che respinsero le accuse; in Occidente, inizialmente, si sospettò la mano russa; i media tedeschi, infine, ipotizzarono l’azione di un gruppo filo-ucraino.

Le indagini in Svezia e Danimarca furono archiviate senza responsabili, mentre quella tedesca è proseguita fino all’emissione del mandato di arresto.

La convalida dell’arresto

Difeso d’ufficio dall’avvocata Ilaria Perruzza del Foro di Rimini, l’uomo comparirà oggi davanti alla Corte d’Appello di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto e per la valutazione dell’estradizione in Germania.

Non parla italiano ma inglese fluente, e sarà quindi assistito da un interprete. Nel frattempo, i dispositivi elettronici sequestrati – smartphone e computer – verranno analizzati dagli investigatori per ricostruire eventuali contatti e legami ancora attivi.

Si muove anche la Procura di Genova

Il caso, infine, ha destato l’interesse anche della Procura di Genova, che ha delegato la Digos ad acquisire informazioni sul 49enne.

L’obiettivo è verificare eventuali legami con l’attentato avvenuto a febbraio 2025 al largo di Savona, quando la petroliera Seajewel, battente bandiera maltese, fu danneggiata da due ordigni. Gli investigatori ipotizzano un sabotaggio riconducibile a gruppi filo-ucraini, attivi contro le navi sospettate di aggirare l’embargo sul petrolio russo.