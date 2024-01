Cau, scontro tra medici e Ausl: "Non risolvono i mali per magia"

"È appena iniziato il nuovo anno e già ci arrivano tante segnalazioni per cui il Cau di Cattolica (l’ex punto di Pronto Intervento) si trova a dover gestire obtorto collo, oltre agli ipotetici codici bianchi e verdi che dovrebbero sgravare i Pronto soccorso, anche i pazienti che necessitano di semplici certificazioni di malattia per problemi non gravi e che prima erano sempre stati di pertinenza degli ambulatori di continuità assistenziale". A segnalarlo in una nota è Pietro Pesaresi, il presidente provinciale dello Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) di Rimini, che torna ad attaccare i Cau, i nuovi centri di assistenza urgenza. "Tutto questo avviene mentre contemporaneamente a Santarcangelo e Ravenna l’Ausl vuole imporre, d’imperio e unilateralmente, la chiusura degli ambulatori di continuità assistenziale, perché li considera ridondanti rispetto ai Cau che apriranno". "Cari ideologi del Cau – prosegue lo Snami – se prima avete propagandato ai quattro venti i Cau come la magica soluzione dei mali del sistema sanitario e avete pensato ai Cau come a una sorta di factotum dotato addirittura di menu alla carta (certificazioni comprese) di scelta sintomi per i pazienti, se ritenete negli atti da voi prodotti che la continuità assistenziale (insieme ai Punti di Pronto Intervento) debba essere tranquillamente fagocitata da queste strutture ibride (né carne né pesce), adesso non lamentatevi se improvvisamente tirando la cordicella il paracadute non si apre". A proposito di Cau, l’Ausl Romgna sostiene invece che i nuovi centri offrano "un potenziamento dell’offerta di servizi di assistenza primaria, poiché non saranno resi disponibili soltanto nelle giornate festive e prefestive, ma 7 giorni su 7 h12 o h24, a seconda del contesto. È evidente che i cittadini avranno a disposizione un’aumentata fruibilità per queste prestazioni. Risulta quindi del tutto strumentale parlare di chiusura di servizi a fronte di un tale potenziamento. Una tale implementazione dell’offerta dei servizi significherà per l’Ausl a regime, un ingente investimento che porterà a un incremento di almeno 363 unità di personale". Quindi "paiono davvero inaccettabili le illazioni del sindacato Snami circa la volontà di questa azienda di voler risparmiare sull’assistenza. Rigettiamo fermamente le affermazioni relative all’esperienza dei professionisti che opereranno nei nuovi centri".