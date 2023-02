Cava abusiva nel Marecchia, il Comune vince la battaglia dopo 24 anni

Una battaglia che si chiude dopo 24 anni. Tanti ce ne sono voluti, per stabilire che la Adriascavi aveva estratto abusivamente materiale dall’ex cava Instag lungo il fiume Marecchia. Il contenzioso si trascinava fin dal 1999, l’anno in cui i carabinieri forestali, nel corso di un sopralluogo, accertarono l’attività illecita da parte dell’azienda, che non aveva il permesso per l’estrazione. Successivamente il Comune di Santarcangelo avevo sanzionato Adriascavi con una multa pari a 42.549 euro. L’azienda si era opposta e aveva fatto ricorso al tribunale di Rimini invocando la prescrizione e pertanto l’annullamento del verbale. Ricorso accolto nel 2013 dal tribunale, che aveva così annullato la maxi sanzione. Ma l’amministrazione comunale di Santarcangelo, assistita dagli avvocati Gaetano Rossi e Andrea Mussoni, non si era arresa e aveva fatto ricorso in Corte d’Appello, che aveva ribaltato il verdetto, dando ragione all’ente e condannando l’Adriascavi a pagare. L’azienda ha fatto così ricorso alla Cassazione. Ma la suprema corte, con la sentenza depositata tre giorni fa, ha dato ragione al Comune, confermando la maxi multa e condannando l’impresa a pagare anche 9mila euro di spese legali. "Con la sentenza della Cassazione – osservano la sindaca Alice Parma (foto) e l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti – si conclude definitivamente e dopo oltre vent’anni, un contenzioso molto importante per Santarcangelo. I giudici hanno riconosciuto in pieno le ragioni del Comune, la correttezza dell’iter seguito, ma anche e soprattutto la lungimiranza delle scelte operate successivamente in materia di attività estrattive. L’approvazione nel 2017 dei progetti di valorizzazione dei laghi Azzurro e Santarini e l’azzeramento delle attività estrattive hanno avviato quel piano di transizione ecologica, che è stato ora pienamente legittimato dalla sentenza della Cassazione".