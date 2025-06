Cavalieri e maestri del lavoro. Ecco l’elenco di tutti i premiati

Dalla medaglia d’onore alla memoria al riconoscimento di Maestro del Lavoro e la nomina dei nuovi Cavalieri della Repubblica. Ecco l’elenco dei volti riminesi premiati dal prefetto Giuseppina Cassone in piazza Cavour lunedì, in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica. Nello specifico, il prefetto di Rimini ha consegnato la Medaglia d’Onore ai cittadini italiani militari e civili, deportati ed internati nei lager, alla memoria del signor Luciano Spada Orciano, deportato e internato nei campi di Bunzlao, Kainbresa e Dachau dal 18 agosto 1944 al 29 aprile 1945. Il titolo di Maestro del Lavoro è andato a Daniele Palazzini, dipendente dal 1987 della ditta Vici & C. SpA di Santarcangelo, che opera nel settore dell’automazione, progettazione e produzione industriale, grazie alle sue capacità professionali unite alle qualità morali, gestisce con responsabilità strategica e operativa l’area produttiva dell’Azienda. Nomine a Cavaliere dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana” sono arrivate per Lucia Magnani, attuale Presidente della Struttura “GVM Primus Medical Center”, ambulatorio polispecialistico ad alta specializzazione operante da oltre 28 anni e Amministratore delegato di “Long Life Formula Srl”, società attiva nel settore della ricerca sanitaria e del benessere della persona; Maria Cristina Codice’, Presidente dell’Associazione onlus “Centro 21” e co-fondatrice della Cooperativa Sociale “Cuore 21”, organismi entrambi impegnati in servizi di volontariato, di assistenza ai minori e alle loro famiglie e di operatività lavorativa in favore di persone con disabilità intellettiva; e Filomena Pisaniello, Il Ten Col. proviene dal 103° Corso Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e ricopre attualmente l’incarico di Ufficiale Comandante del Gruppo Rimini. Durante la sua carriera è stata al comando di diversi Nuclei Operativi e Tenenze del territorio nazionale (Manfredonia, Caserta, Trieste, Palermo e Viterbo).