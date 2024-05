Cavallino ci ruba il primato. Il sindaco non fa drammi: "Da noi turisti tutto l’anno. E gli incassi sono più alti"

"Se Cavallino Treporti ci ha tolto il primato di località balneare con il maggior numero di presenze turistiche in Italia, non ci fasciamo la testa. Anche perché il 96 per cento dei pernottamenti nel comune del Veneto viene dall’extralberghiero, in particolare dai campeggi. Invece quelle di Rimini sono nella stragrande maggioranza presenze negli hotel. Che portano, come ben sanno gli operatori, fatturati più consistenti, che ci vedono in testa alle specifiche graduatorie nazionali".

Così Jamil Sadegholvaad, nella triplice veste di sindaco di Rimini, presidente della Provincia e di Visit Romagna, commenta lo "storico sorpasso" (per usare le parole del presente del Veneto Luca Zaia) di Cavallino Treporti, che ha fatto nel 2023 più pernottamenti di Rimini. La piccola località veneta, di sole 14mila anime, celebre per il ‘turismo open air’ e i camping, nel 2023 ha registrato 6.818.604 presenze. Rimini ne ha fatte 6.731.661, registrando comunque un aumento del 3,7 per cento sul 2022. Cavallino Treporti soffia così a Rimini il primato italiano di località balneare con più presenze turistiche e si piazza al quinto posto assoluto dopo le grandi città d’arte: nell’ordine Roma, Venezia, Milano, Firenze.

"Senza nulla togliere al comune veneto – aggiunge Sadegholvaad – mi limito a sottolineare che stiamo parlando di due tipi di turismo molto differenti, entrambi con forte appeal, ma difficili da paragonare. Diversi anzitutto, ma non solo, in termini di fatturato, che in rapporto alla popolazione residente ci vede al primo posto in Italia". Un altro notevole elemento che differenzia i ‘due tipi di turismo’, aggiunge il sindaco, riguarda il dato degli arrivi: sempre nel 2023 a Rimini sono stati 1.821.778, il doppio di quelli registrati a Cavallino Treporti. Il che significa evidentemente, poiché le presenze sono simili, che la durata media della vacanza è molto diversa: a Rimini 3,7 giorni, a Cavallino 7,7. "Inoltre – aggiunge Sadegholvaad – Rimini è sempre più una destinazione, passando dal turismo stagionale ad annuale, grazie alla riscoperta e alla valorizzazione della città storica e artistica, agli eventi, a fiere e congressi, al turismo sportivo". Come dire: noi abbiamo tutto, mancano giusto le piste da sci, voi avete i campeggi. Ma questo Sadegholvaad non lo dice.

La sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, ha detto che non si tratta di fare a gara e riconosce che Rimini nel 2023 "può aver avuto anche una parziale penalizzazione a causa dell’alluvione". Zaia ha esultato sottolineando che "Cavallino Treponti diventa la prima località balneare di Italia per presenze superando anche la spiaggia di Rimini". Ma il sindaco non fa alcuna polemica, e conclude: "La tragica alluvione del maggio 2023 ha avuto contraccolpi anche sul turismo, come sappiamo. Quanto a Zaia non dico nulla. Io non sono uno che può rispondere al governatore del Veneto. Sono un piccolo sindaco di periferia".