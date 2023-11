Cavazzano, un felliniano nel mondo: premiato l’autore della Disney

Un incontro magico tra due grandi maestri, con le dimensioni del cinema e del fumetto che si intrecciano. Era il settembre del 1991 quando, sulle pagine di Topolino, venne pubblicata la versione a fumetti del film La Strada di Fellini disegnata da Giorgio Cavazzano e sceneggiata da Massimo Marconi. Il maestro riminese all’epoca non soltanto diede l’autorizzazione ad essere ritratto nella storia, ma inviò anche un proprio disegno di ringraziamento. Per celebrare quel connubio, Rimini e l’Amarcort Film Festival hanno accolto sul palco del Fulgor lo stesso Cavazzano. Tra i più prolifici e amati autori Disney italiani, il fumettista ha ricevuto il premio ‘Un felliniano nel mondo’, riservato a figure del panorama artistico, culturale e cinematografico che hanno avuto il privilegio di stringere con Fellini rapporti di collaborazione professionale e amicizia. Amarcort prosegue intanto fino a domani. Stasera si terrà la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori del concorso e dei loro autori, preceduta alle 20.30 al teatro degli Atti da Madonna che musica che c’è stasera, omaggio a Francesco Nuti. La giornata sarà arricchita da numerosi appuntamenti, come The 50th Dark Side of the Moon (17.30 alla Cineteca), un incontro fra esperti, appassionati di musica, collezionisti, per continuare a sognare sulle note di quello che è indiscutibilmente il miglior album dei Pink Floyd, i laboratori 100 anni della Warner Bros e Coloriamo gli animali marini (ore 15 e 16 al Museo della Città) e tanto altro ancora. Domani, tra gli appuntamenti, da segnalare la proiezione alle 15 al cinema Sant’Agostino di Senza Lucio - 80 anni di Lucio Dalla, il docufilm dedicato alla leggenda della musica italiana, insieme all’autore Mario Sesti.