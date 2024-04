Cavedagna (FdI) tour in provincia e Montevecchi (Lega) lo attacca

Stefano Cavedagna, giovane imprenditore bolognese di 34 anni, ha effettuato un primo tour elettorale nella provincia di Rimini. Candidato di Fratelli d’Italia per le elezioni europee,

ha presentato il suo programma per un’Italia più forte in Europa. Domenica scorsa, accompagnato dal coordinatore provinciale Nicola Marcello, dalle parlamentari Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, Cavedagna ha toccato diverse località della provincia. A Novafeltria ha incontrato i sindaci Zanchini e Tonielli , oltre agli assessori del Montefeltro Fabio Pandolfi, Lia Amadei ed Ilaria Riccardi. A Villa Veruchio ha incontrato la cittadinanza assieme ai candidati sindaci per il centrodestra Fabio Fraternali per Verucchio, Luigi Berlati per Santarcangelo, e Loretta Contucci per Poggio-Torriana. A Saludecio a sostegno della Lista del candidato Roberto Cialotti e con l’assessore di Morciano Rosina Martella e del consigliere Antonio Bellopede. A San Giovanni Marignano con gli esponenti della costituenda lista di centro destra. Una visita molto dettagliata è stata effettuata anche presso la Comunità di San Patrignano. Il tour che Cavedagna ha voluto iniziare dalla provincia di Rimini, nel cui capoluogo si recherà di nuovo a breve, si è concluso a Riccione con un aperitivo insieme a circa 200 sostenitori. Il programma di Cavedagna per l’Europa si basa su tre pilastri fondamentali: sovranità, sicurezza e più Italia in Europa. "E’ necessario invertire la prospettiva e andare a Bruxelles a fare valere le nostre ragioni perché “Ce lo chiede l’Italia“", ha detto. La visita di Cavedagna nel riminese ha però scatenato il commento polemicho del consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi: "Cavedagna a Rimini e a Riccione? Da amico della Russia, a filo-Zelensky e più realista del re: propose la cittadinanza onoraria alla schermitrice ucraina che si rifiutò di stringere la mano alla rivale russa. Mi chiedo davvero come possa il popolo di destra sostenere e votare chi, come Cavedagna, cambia idea così facilmente e radicalmente in men che non si dica".