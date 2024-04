Cavedagna, il tour della provincia in una domenica

Tour elettorale per Stefano Cavedagna candidato alle Europee per Fratelli d’Italia. il candidato trascorrerà la giornata in provincia in vista della prossima tornata elettorale. Bolognese, 34 anni, imprenditore, una laurea in relazioni internazionali, Cavedagna è in politica fin da giovanissimo, quando a soli 19 anni diventò consigliere comunale a San Lazzaro di Savena. Oggi arriverà nel Riminese per un tour de force, partecipando a diversi momenti pubblici. Sarà a Novafeltria, Verucchio, San Giovanni in Marignano, Coriano, Misano, Rimini per concludere con un momento conviviale a Riccione. "Preparato, determinato con la visione di chi in Europa metterà sempre al centro i valori, l’identità e la sovranità della nostra nazione", lo descrive così la senatrice Mimma Spinelli.

Infine il coordinatore provinciale di FdI, Nicola Marcello: "Presenteremo i temi per i quali Cavedagna si batterà: dall’agricoltura alle politiche green, portando avanti il dialogo avviato dal governo Meloni in Europa".