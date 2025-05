Cavicchioli protagonista al Wein Tour

Il maestro Sandro Cavicchioli (in foto) sarà protagonista al Wein Tour Cattolica, in programma dal 16 al 18 maggio lungo viale Bovio, con una masterclass dedicata al Lambrusco. L’enologo di fama internazionale ha vinto il premio "Miglior vino italiano" a Vinitaly 2025 nella selezione 5StarWines – The Book e i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Venerdì 16 maggio alle ore 18 all’Arena del Wein, Cavicchioli Tour guiderà il seminario "Tutti i colori del Lambrusco", con un viaggio sensoriale tra le sfumature e le tendenze più contemporanee del celebre vino emiliano. Durante l’incontro, Cavicchioli proporrà un’esplorazione dei nuovi volti del Lambrusco, focalizzandosi su stili, colori e profili aromatici spesso poco noti al di fuori delle aree di produzione. Sarà l’inizio migliore per una tre giorni che arricchirà come sempre il centro di Cattolica, in via Bovio e dintorni, di tante novità e tanti vini, numerosi appuntamenti e molto altro ancora.