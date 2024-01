Cdls, Milena Frulli nuovo segretario generale al posto di Montanari

Cambio al vertice della Confederazione democratica lavoratori sammarinesi. Dopo 32 anni di impegno sindacale e sei alla guida sulla Cdls, Gianluca Montanari si dimette per raggiunti limiti di età. Il timone passa a Milena Frulli, da sette anni segretario della Federazione pubblico impiego. Il passaggio di consegne si è svolto ieri mattina durante i lavori del consiglio confederale. "Sono stati anni intensi e il mio sforzo è stato sempre quello di difendere la dignità del lavoro e migliorare le condizioni dei lavoratori", ha detto Montanari sottolineando come nell’arco del suo mandato "il percorso di lavoro non sia stato facile, ma comunque produttivo". "È un grande onore – dice il neo-segretario Frulli – essere la seconda donna a ricoprire questo ruolo all’interno della Cdls. Sono passati 37 anni dalla nomina di Rita Ghironzi come prima donna segretario generale nella storia del sindacato sammarinese. Anche sotto questo aspetto la Cdls è stata all’avanguardia".