C’è il ‘Mare fuori’ alle Befane di Rimini

Grande attesa al Centro Commerciale Le Befane per l’incontro con due dei protagonisti della serie cult ‘Mare fuori’: gli attori Francesco Panarella (Cucciolo) e Serena Codato (Gemma). Domenica alle 17:30, il tour sbarca alle Befane di Rimini, dopo l’incredibile successo degli episodi della terza stagione, con 80 milioni di visualizzazioni tra RaiPlay e Netflix. Un regalo attesissimo dai fan che vede protagonisti alcuni attori del cast, che già hanno percorso tutta l’Italia. Ragazzi in delirio, selfie e strette di mano, un momento unico nell’incontro con il pubblico della serie sempre più numeroso. Un pubblico composto da giovanissimi, inusuale per una serie Rai, un caso senza precedenti per un prodotto italiano. La serie che narra le vita e le vicende drammatiche di un gruppo di giovani detenuti all’interno del carcere minorile di Napoli, continua a spopolare tra i giovani e il successo che ha travolto la fiction sembra non arrestarsi, tanto che ‘Mare fuori’ è tutt’ora ai primi posti nella classifica delle serie più viste della piattaforma streaming, nonostante siano disponibili solamente le prime due stagioni.

La serie cult è stata venduta anche all’estero in più di 20 Paesi e approderà anche negli Stati Uniti con il titolo ‘The sea beyond’. Intanto si sta già preparando la quarta stagione. Dopo la conclusione della terza ‘Mare fuori’ si è confermato un vero e proprio fenomeno sociale, grazie al numero di visualizzazioni ma soprattutto grazie all’entusiasmo e ai feedback dei fan che con hanno aiutato la serie a diventare virale anche sui social media. Con ‘Mare fuori’ si può parlare del primo grande successo streaming di un prodotto originale italiano, paragonabile a quello che le piattaforme globali come Netflix e Amazon Prime. Un successo che ha portato la colonna sonora ai vertici delle classifiche italiane e "No, non doveva andare così" la frase ripetuta e cantata da Raiz, è divenuta ben presto virale su tutti i social.

Previste file chilometriche per foto e autografi insieme ai protagonisti della serie, che nel caso di Rimini sono Serena Codato e Francesco Pannarella, rispettivamente Gemma, la ventenne protagonista che finisce in carcere dopo varie peripezie e Cucciolo, che nella serie interpreta un giovane boss camorrista omosessuale.

ll tour ufficiale (organizzato da Wobinda produzioni) prevede una partecipazione gratuita, ma per accedere al Meet & Greet e incontrare gli attori della serie è necessario avere il ticket gratuito di prenotazione. I ticket sono limitati, nominali e non cedibili. Rosalba Corti