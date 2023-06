C’è il rischio di altri crolli: oggi la facciata dal Municipio verrà ’ingabbiata’ con le reti

Strada a senso unico alternato oggi davanti al Comune di Santarcangelo, dal mattino e fino alle 17. Le modifiche alla viabilità si rendono necessarie per la messa in sicurezza della facciata del Municipio, dove saranno installate reti di contenimento per evitare il rischio di altri crolli dopo quello di un pezzo di cornicione, caduto l’11 giugno. Pertanto il tratto di strada davanti al Municipio tra gli incroci con via Dante di Nanni e via Pascoli sarà percorribile (dalle 8 alle 17) a senso unico alternato.

Un primo intervento era già stato fatto giovedì 22 giugno quando una ditta incaricata – autorizzata a operare su edifici storici sottoposti a vincolo di tutela, com’è il Municipio di Santarcangelo – ha effettuato la rimozione di altre porzioni di cornicione iche stavano per staccarsi. Oggi i tecnici della stessa azienda torneranno al lavoro per installare le reti di contenimento e prevenire il distacco di ulteriori pezzi della facciata. Fissate alle colonne in marmo, le reti resteranno montate fino alle successive fasi dell’intervento, con controlli a cadenza regolare sulla presenza di ulteriori sgretolamenti.