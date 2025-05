"C’è il rischio di una colata di cemento in zona sud. In municipio pensano a nuove palazzine"

"Non vogliamo una colata di cemento alle Fontanelle". Fabrizio Pullè, segretario delle civiche di centrodestra (nella foto), punta il dito contro quelle che sarebbero le intenzioni dell’amministrazione comunale per la zona sud. L’atto di indirizzo approvato dalla giunta, oltre ad aprire le porte alla possibilità di realizzare una Spa cittadina dove oggi si trova il Parco Perle d’acqua, offre anche altri spunti per il rilancio dell’area sud. C’è la volontà di offrire nuovi strumenti urbanistici nell’area di viale Michelangelo, ma anche quella che l’amministrazione definisce così: "...spazi residenziali collettivi, con possibilità di sperimentare nuove forme dell’abitare".

Per le civiche si tratterebbe di un campanello di allarme alimentato da "voci". "Nei corridori del Comune si dice che la sindaca e i suoi uomini stiano pensando di dare i permessi per far costruire 18 palazzine in zona Luna Park ed Asar. Si tratterebbe di una colata di cemento in piena regola, in una delle poche zone ancora votate al verde nella città. Un autentico scempio per il quartiere Fontanelle". A sud c’è già il progetto di prolungamento del Trc lungo la ferrovia a far rabbrividire le civiche, da sempre contro il metrò di costa. Ora avanzano i timori per nuovi appartamenti. "Speriamo che alla fine, come hanno fatto con la società del Palas, che doveva essere venduta al palacongressi di Rimini, e poi con Geat, che si era pensato di venderla ad Anthea Rimini, anche questo progetto dannoso possa essere rivisto e cancellato".