C’è il via libera per 250 nuovi alberi

Una mezza foresta: 250 nuovi alberi lungo le strade di Rimini. In arrivo anche le prime piante della forestazione dell’area A14, ’compensazione terza corsia’: Società autostrade ha garantito il finanziamento per la distribuzione di piante forestali su un’area complessiva di circa 10 ettari, suddivisi in 8 diverse aree, con inizio dei lavori previsto dal 2024 una volta ultimate le fasi di verifica dei progetti, "che sono già pronti", spiega il Comune, e le dovute approvazioni. Via libera dalla giunta a un Documento di indirizzo progettuale "con il quale la città – spiega Palazzo Garampi – si accinge a ospitare nelle sue arterie oltre 250 nuovi alberi". Un intervento volto a incrementare l’infrastruttura verde cittadina – la cui esecuzione è affidata alla società Anthea – "che si focalizzerà in particolare nella zona costiera e in numerose strade della città, abbracciando, ad esempio, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via Maestri del lavoro".