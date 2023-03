C’è la Coppi-Bartali Traffico interrotto in via San Giuseppe

Fate largo: passano i corridori. E soprattutto oltre cento veicoli di servizio. Traffico interrotto intorno a mezzogiorno di oggi nella zona di Bellaria Monte. "Anche il nostro territorio – segnala l’amministrazione comunale – sarà in parte interessato dallo svolgimento della seconda tappa della manifestazione ciclistica ’25^ Edizione Settimana Internazionale Coppi e Bartali’, che comporterà il transito in via San Giuseppe di un convoglio composto da circa 130 tra automezzi e motocicli". Per questo, nel tratto da via Selve al confine con San Mauro Pascoli, sarà istituita "nell’imminenza e durante il passaggio dei corridori previsto tra le 12.30 e le 13, la sospensione temporanea della circolazione con divieto di sosta sul margine lato mare, direttrice Rimini-Ravenna".